Алёна Бронникова Пермская приборостроительная компания не будет выплачивать дивиденды за 2024 год Решение было принято акционерами 11 июня Поделиться Твитнуть

Пермская научно-производственная приборостроительная компания — основное предприятие кластера «Фотоника»

Константин Долгановский

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) не будет выплачивать акционерам дивиденды за 2024 год. Такое решение на собрании участников общества было принято 11 июня. Информация об этом содержится на портале раскрытия корпоративной информации.

Решение о невыплате дивидендов по результатам 2024 года было принято большинством голосов — 121,7 тыс. из 122,1 тыс. (99,6%), «против» проголосовали 204 акционера, воздержались — 145.

В апреле совет директоров ПНППК принял решение не выносить на рассмотрение акционеров вопрос о выплате дивидендов по итогам прошлого года. Решение поддержали все девять членов совета.

ПНППК специализируется на производстве датчиков, устройств для удалённой передачи данных, сложных бортовых систем для авиации, а также навигационных комплексов для военно-морского флота и гражданских судов. По итогам 2024 года прибыль предприятия продемонстрировала значительный рост, увеличившись вдвое, до 2,05 млрд руб. Совокупные активы компании оценены в 27,6 млрд руб. Собственный капитал и резервы увеличились до 8,53 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.