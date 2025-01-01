Совет директоров Пермской приборостроительной компании отказался от выплаты дивидендов Годовое собрание акционеров состоится 11 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

22 апреля состоялось заседание совета директоров ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК), где было принято решение не выносить на рассмотрение акционеров вопрос о выплате дивидендов по итогам 2024 года. Согласно документации ПНППК, все девять членов совета директоров проголосовали за данное решение.

Годовое собрание акционеров состоится 11 июня 2025 года. На нём будет принято окончательное решение.

В марте ПНППК представила свои финансовые результаты за 2024 год. Прибыль предприятия на конец 2024 года продемонстрировала значительный рост, увеличившись более чем вдвое — с 916 млн до 2,05 млрд руб.

Совокупные активы компании к концу отчётного периода оценены в 27,6 млрд руб., что превышает значение предыдущего года (23,4 млрд руб.). Собственный капитал и резервы тоже увеличились, достигнув 8,53 млрд руб., что соответствует росту на 31,4%.

ПНППК специализируется на производстве датчиков, устройств для удалённой передачи данных, сложных бортовых систем для авиации, а также навигационных комплексов для военно-морского флота и гражданских судов. Компания также выпускает волоконно-оптические компоненты.

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