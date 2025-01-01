Пермский оборонный завод за год увеличил прибыль в два раза Доход вырос на 28% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно опубликованным финансовым результатам, в 2024 году «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) зафиксировала доход в размере 16,1 млрд руб., что на 28% превышает показатель предыдущего года (12,5 млрд руб.). Чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза, достигнув 2,052 млрд руб., в то время как годом ранее она равнялась 916 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

ПНППК специализируется на создании датчиков, компонентов для удалённой передачи данных, сложных бортовых систем для авиации, а также навигационного оборудования для военно-морского флота и гражданских судов. Помимо этого, компания занимается выпуском волоконно-оптических элементов.

В 2024 году ПНППК стала частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

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