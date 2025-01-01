Экс-начальник департамента ЖКХ мэрии Перми устроился в администрацию Пермского округа Вадим Казанцев возглавил Сылвенское территориальное управление Поделиться Твитнуть

Бывший начальник департамента ЖКХ Вадим Казанцев трудоустроился руководителем Сылвенского территориального управления Пермского округа.

Эти данные следуют из опубликованной на сайте округа информации.

Как писал «Новый компаньон», Вадим Казанцев занимал пост начальника департамента ЖКХ с января 2024 года. Ранее он был первым заместителем главы Орджоникидзевского района и курировал отделы благоустройства, ЖКХ и жилищных отношений, градостроительства, земельных и имущественных отношений.

В конце апреля этого года Вадим Казанцев и его первый заместитель Олег Белоусов покинули профильный департамент администрации Перми. Тогда в мэрии не называли претендентов на освободившиеся кресла, однако в мае стало известно, что их места заняли Алла Копылова и Оксана Кислякова соответственно.

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