В мэрии Перми назначили ключевых чиновников в департамент ЖКХ И.о. руководителя стала Алла Копылова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе администрации Перми, в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства определились с руководителем и его первым замом. Эти позиции заняли Алла Копылова и Оксана Кислякова соответственно.

Обе приступили к своим обязанностям 6 мая, причём Алла Копылова в статусе и.о., отметили в мэрии.

Напомним, в конце апреля профильный департамент администрации Перми покинули ключевые кадры — начальник Вадим Казанцев и его первый заместитель Олег Белоусов. Тогда в мэрии не называли претендентов на освободившиеся кресла.

Вадим Казанцев занимал пост начальника департамента ЖКХ с января 2024 года. Ранее он был первым заместителем главы Орджоникидзевского района и курировал отделы благоустройства, ЖКХ и жилищных отношений, градостроительства, земельных и имущественных отношений.

Олег Белоусов с 1 октября 2022 года меньше месяца исполнял обязанности главы департамента ЖКХ мэрии Перми.

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