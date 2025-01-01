Из мэрии Перми уволились руководитель департамента ЖКХ и его заместитель Свои должности покинули Вадим Казанцев и Олег Белоусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент ЖКХ администрации Перми покинули ключевые кадры — начальник Вадим Казанцев и его первый заместитель Олег Белоусов. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.

Кто займёт кресла двух уволившихся чиновников, пока неизвестно.

Напомним, руководителем департамента ЖКХ администрации Перми Вадим Казанцев стал в январе 2024 года. Ранее он занимал пост первого заместителя главы Орджоникидзевского района краевого центра.

Вадим Казанцев в районной администрации курировал отделы благоустройства, ЖКХ и жилищных отношений, градостроительства, земельных и имущественных отношений.

Олег Белоусов с 1 октября 2022 года меньше месяца исполнял обязанности главы департамента ЖКХ мэрии Перми.

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