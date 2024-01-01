В Перми начальником департамента ЖКХ назначен Вадим Казанцев 

Ранее он работал в администрации Орджоникидзевского района

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  Администрация Перми

Руководителем департамента ЖКХ администрации Перми стал Вадим Казанцев, который ранее занимал пост первого заместителя главы Орджоникидзевского района краевого центра. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В администрации города подтвердили факт назначения.

Казанцев уже вышел на работу в мэрию, однако, по сведениям издания, коллективу официально пока не представлен.

Вадим Казанцев в районной администрации курировал отделы благоустройства, ЖКХ и жилищных отношений, градостроительства, земельных и имущественных отношений.

Напомним, 12 января должность начальника департамента ЖКХ администрации города покинул Станислав Баскаков, который с 15 января вышел на работу в одно из подразделений компании «Т Плюс».

После увольнения Баскакова врио главы ведомства стал его первый заместитель Олег Белоусов.

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