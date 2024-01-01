Департамент ЖКХ администрации Перми возглавил Олег Белоусов
Ранее он занимал пост первого зама главы ведомства
Первый заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Олег Белоусов назначен исполняющим обязанности начальника департамента с 15 января. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Информацию подтвердили в пресс-службе администрации города.
На эту позицию Белосусова назначили после того, как прежний руководитель департамента ЖКХ Станислав Баскаков покинул должность начальника.
В прошлом году Олег Белоусов уже исполнял обязанности руководителя пермского департамента ЖКХ. Это было, когда с поста главы ведомства на должность директора ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» ушёл Андрей Власов.
До работы в мэрии Белоусов возглавлял ООО «Тепловая станция «Кондратово», которая управляла городской котельной ВК-5.
В декабре прошлого года он стал членом рабочей группы по сносу аварийных домов в Перми.
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