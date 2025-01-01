Алёна Бронникова На выходные в Перми вновь ограничат движение по улице Мира Ограничения начнут действовать с вечера 1 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минтранс Пермского края опубликовал распоряжение о новых ограничениях движения на ул. Мира в Перми, связанных с реконструкцией трамвайных путей. Ограничения планируется ввести на первые и вторые выходные августа.

Движение всех видов транспортных средств будет ограничено на участке ул. Мира — от дома № 26 до дома № 70, а также полностью закрыто на участках ул. Заслонова — от ул. Мира до дома по ул. Мира, 35 и ул. 9 Мая — от ул. Мира до дома по ул. 9 Мая, 21. Данные меры введут с 23:30 1 августа до 05:00 4 августа и с 23:30 8 августа до 05:00 11 августа.

Напомним, в июле каждые выходные вводились ограничения на данных участках дорог для обеспечения безопасности движения при реконструкции трамвайных путей. Ранее сообщалось, что на ул. Мира завершаются работы по установке новых плит и рельсошпальной конструкции. Ориентировочно в августе планируется провести тестовый запуск трамвайного движения.

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