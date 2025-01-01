Из-за капремонта моста в Чусовом Прикамья 3 и 6 августа ограничат движение транспорта На участке продолжаются ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на 118 км трассы Кунгур—Соликамск временно закроют движение для всех видов транспорта. Как сообщает краевая Госавтоинспекция, перекрытие связано с капитальным ремонтом путепровода через ж/д пути на ул. Юности в Чусовом.

Движение перекроют в воскресенье, 3 августа, а также в среду, 6 августа. Отмечается, что ограничения будут действовать с 11:00 до 12:00 и с 19:00 до 21:00.





«Приносим извинения автомобилистам за временные неудобства и просим учитывать данную информацию при планировании поездок», — добавили в региональном ГАИ.





Напомним, работы на мосту начались в декабре 2024 года. Подрядчиком выступает АО «Уралмостострой». Новый путепровод будет 53,32 м в длину и 14,86 м в ширину, с двумя полосами движения.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в центре краевой столицы 16 августа состоится спортивный забег и велогонка «Тёмные ночи». В связи с этим с 20:00 до 00:00 движение будет ограничено или перекрыто на нескольких участках в центре города. Изменения затронут в основном центральные улицы города.

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