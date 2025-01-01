Капремонт ключевого путепровода в Чусовом идёт по графику Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Уралмостострой» продолжает работы по капитальному ремонту путепровода на ул. Юности в Чусовом (Пермский край). Это ключевой объект, соединяющий районы города и обеспечивающий беспрепятственный проезд через железнодорожные пути. Работы начались в декабре 2024 года и идут по графику, сообщили в минЖКХ региона.

Новый путепровод будет 53,32 м в длину и 14,86 м в ширину, с двумя полосами движения.

Строителям предстоит провести устройство гидроизоляции и водоотводных систем, укрепить конструкции, обустроить буронабивные сваи, лестничные сходы и тротуары, смонтировать опоры и установить балки пролётных строений, обновить дорожное покрытие.

Завершение работ планируется осенью 2026 года.

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