В Перми 16 августа изменят схему движения транспорта из-за ночного забега Изменения затронут в основном центральные улицы города Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В центре краевой столицы 16 августа состоится спортивное забег и велогонка «Тёмные ночи». В связи с этим, с 20:00 до 00:00 движение будет ограничено или перекрыто на нескольких участках в центре города. Об этом сообщают организаторы.

В частности, будут перекрыты:

— нечётная сторона Комсомольского проспекта от Революции до Коминтерна;

— чётная сторона Комсомольского проспекта от Тимирязева до Чкалова;

— улицы Коминтерна, Соловьева, Юрия Смирнова, Полины Осипенко, 1-ая Красноармейская, Тимирязева в границах Комсомольского проспекта;

— ул. Белинского от Комсомольского проспекта, 71 до Сибирской;

— ул. Сибирская от Белинского до Сибирской, 57.





Кроме того, с 15:00 перекроют нечётную сторону Комсомольского проспекта между Соловьева и площадью перед ДК Солдатова.





Пешеходы смогут перейти дорогу на перекрёстках. Также будут пропускать автомобили экстренных служб.

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