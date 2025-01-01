В Перми главу Кочёвского округа Александра Юркина оставили под домашним арестом Он просил назначить ему подписку о невыезде Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Александра Юркина

Пермский краевой суд 31 июля не стал изменять меру пресечения главе Кочёвского округа Александру Юркину, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Ранее чиновник обратился в суд с апелляционной жалобой на избранную меру пресечения в качестве домашнего ареста.

Как сообщает Properm, глава округа останется под домашний арестом. В апелляции Юркин ссылался на состояние здоровья и просил изменить домашний арест на подписку о невыезде.

Чиновник, которому вменяют превышение должностных полномочий, пытается оспорить домашний арест, избранный ему по ходатайству следствия. Поступившую от Юркина жалобу в краевом суде рассмотрит судья Ольга Клементьева.

Как ранее писал «Новый компаньон», в отношении Юркина следователи СК расследуют уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. По данным следствия, с апреля 2018-го по декабрь 2022 года глава территории приобрёл на средства краевого бюджета 46 жилых помещений в с. Кочёво для детей-сирот и лиц из их числа на общую сумму не менее 50 млн руб. Оставшимся без попечения родителей детям передано 19 помещений по договорам найма.

При этом дома якобы не отвечали требованиям федерального законодательства и безопасности жизни и здоровья: в зданиях зафиксированы дефекты конструкций и другие нарушения.

На прошлой неделе, 23 июля, Дзержинский районный суд Перми избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября. Чиновнику запретили пользоваться интернетом и связью, а также общаться со свидетелями.

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