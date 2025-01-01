В Пермском крае прокуратура закрыла опасный аттракцион Поделиться Твитнуть

В Лысьве была приостановлена работа батутов. У аттракциона не оказалось необходимой документации и подтверждений соответствия стандартам качества. Несоблюдение требований было обнаружено в ходе инспекции. Основанием для проверки стало обращение, поступившее во время личного приёма граждан, к заместителю прокурора Пермского края.

Как пишет «Рифей», по результатам проверки надзорным ведомством было вынесено представление, и эксплуатация арены была временно прекращена — до момента оформления всей требуемой разрешительной документации.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми в ходе рейда по предотвращению незаконной работы аттракционов была приостановлена работа детских надувных батутов в парке отдыха «Балатово» в Индустриальном районе и в сквере напротив парка им. Чехова в м/р Гайва.

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