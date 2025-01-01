Алёна Бронникова В двух пермских парках остановили работу незаконных батутов Мэрия провела рейды Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Индустриального района города Перми

Районные администрации Перми отчитались о проведении рейдов по предотвращению незаконной работы аттракционов. Согласно размещённой на сайте мэрии информации, в июле были выявлены нарушения на двух территориях.

Специалисты отдела потребительского рынка администрации Индустриального района вместе с полицией провели рейд с 11 по 13 июля в парке отдыха «Балатово». В ходе проверки была выявлена и полностью прекращена незаконная деятельность, связанная с предоставлением услуг населению. В частности, была запрещена работа проката велосипедов, аттракционов «Детские надувные батуты», а также розничная продажа продуктов питания.

В Орджоникидзевском районе 18 июля администрации провела рейд на территории м/р Гайва. В сквере напротив парка им. Чехова был обнаружен незаконно установленный батут. Информация была передана в отдел полиции № 5 для принятия дальнейших мер.

Ранее сообщалось, что в Балатовском парке по решению суда демонтируют летнюю террасу рядом с тиром. До этого в парке признали незаконно установленными и ликвидировали четыре кафе и торговый киоск.

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