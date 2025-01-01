В Балатовском парке Перми демонтируют летнюю террасу Власти готовят территорию для открытия точек общепита Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Эдуарда Соснина

В Перми, в Балатовском парке, в соответствии с судебным решением, будет демонтирована летняя терраса, расположенная рядом с тиром. До этого здесь были ликвидированы четыре кафе и убран торговый киоск, также признанный незаконной постройкой. О мероприятиях по освобождению Черняевского леса от несанкционированных объектов пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Снос незаконно размещённых конструкций связан с подготовкой к размещению новых предприятий общественного питания. Администрация Перми ведёт переговоры с предпринимателями по этому вопросу. Предполагается, что здесь появятся точки общепита, похожие на те, что размещены на центральной набережной города.

Ранее сообщалось об открытии двух новых кофеен в Черняевском лесу. Они расположены в парковой зоне «Золотые пески» и у входа на «Тропу здоровья». Также были анонсированы планы по созданию комнаты матери и ребёнка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.