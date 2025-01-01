В Пермь заходит ещё один федеральный сервис каршеринга С августа горожане смогут воспользоваться автомобилями «Яндекс Драйв» Поделиться Твитнуть

В августе в Перми начнёт функционировать ещё один сервис каршеринга — «Яндекс Драйв». Краевая столица станет восьмым городом в списке присутствия сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для аренды автомобилей необходимо воспользоваться приложениями «Драйв» или «Яндекс Go».

Первым в Перми сервисом каршеринга была компания VoronaCAR, которая работала с 2018 года. Осенью прошлого года в краевую столицу зашёл федеральный каршеринг «Делимобиль», а в этом году VoronaCar сменила название на «Ворона» и стала работать в формате автопроката. Автомобилисты старше 18 лет могут забронировать машину посуточно. Для этого нужно внести залог.

Напомним, 18 июля у каршерингового автомобиля во время движения по центру Перми отлетело колесо. Инцидент произошёл с машиной марки Volkswagen сервиса «Делимобиль» рядом с перекрёстком улиц Куйбышева и Пермской. В процессе движения у машины отсоединилось переднее левое колесо. Водитель успел остановить машину, после чего вместе с пассажиром покинул салон. Колесо же, двигаясь по инерции, задело другой автомобиль. Никто не пострадал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.