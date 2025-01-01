В Пермь заходит ещё один федеральный сервис каршеринга
С августа горожане смогут воспользоваться автомобилями «Яндекс Драйв»
В августе в Перми начнёт функционировать ещё один сервис каршеринга — «Яндекс Драйв». Краевая столица станет восьмым городом в списке присутствия сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Для аренды автомобилей необходимо воспользоваться приложениями «Драйв» или «Яндекс Go».
Первым в Перми сервисом каршеринга была компания VoronaCAR, которая работала с 2018 года. Осенью прошлого года в краевую столицу зашёл федеральный каршеринг «Делимобиль», а в этом году VoronaCar сменила название на «Ворона» и стала работать в формате автопроката. Автомобилисты старше 18 лет могут забронировать машину посуточно. Для этого нужно внести залог.
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