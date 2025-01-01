В Перми первый в городе сервис каршеринга начал работать в формате автопроката VoronaCar стал «Вороной» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директор фирмы «Автовектор» Надежда Сасунова рассказала об изменении работы первого пермского сервиса по поминутной аренде автомобилей VoronaCar. Он станет работать в формате автопроката, а название изменено на «Ворона».

Как уточняет ИА «Текст» со ссылкой на предпринимательницу, причиной перехода «стал заход на рынок федеральной каршеринговой компании».

«Конкурировать с ними стало бессмысленно», — отметила она.

В новоиспечённой «Вороне» автомобилисты старше 18 лет могут забронировать машину посуточно. Для этого нужно внести залог. Когда компания работала в формате каршеринга, то автомобили предоставлялись водителям старше 20 лет и со стажем вождения от двух лет.

Компания VoronaCAR стала первым в Перми сервисом каршеринга и работала с 2018 года. Осенью прошлого года в краевую столицу зашёл федеральный каршеринг «Делимобиль».

Напомним, весной прошлого года VoronaCar начал использовать автомобили «Москвич 3». Ранее автопарк компании состоял только из иномарок. Клиенты могли взять в аренду Changan Alsvin, Renault Logan, Volkswagen Polo, Kia Rio и Picanto.

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