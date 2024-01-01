Алёна Бронникова В автопарке пермского каршеринга Vorona Car появились «Москвичи» Ранее компания предлагала в аренду только иномарки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский каршеринг Vorona Car начал использовать автомобили «Москвич 3». Информация об этом появилась в феврале в соцсетях компании.

«В нашем каршеринге появились новые автомобили. «Москвич 3» представлен в современном дизайне. Автомобиль динамичный с автоматической коробкой передач. Оснащён системами ABS, EBD, ESP и шестью подушками безопасности», — сообщается в официальном сообществе Vorona Car ВКонтакте.

Ранее автопарк компании состоял только из иномарок. Клиенты могли взять в аренду Changan Alsvin, Renault Logan, Volkswagen Polo, Kia Rio и Picanto.

«Москвич 3» — легковой автомобиль, выпускаемый на одноимённом российском заводе с 2022 года. Представляет собой лицензионную копию автомобиля Sehol X4 (JAC JS4) китайской компании JAC Motors. В январе сообщалось, что «Москвич 3» стал лидером продаж среди новинок в 2023 году. Количество объявлений о продаже этой марки оказалось вдвое больше, чем у китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max. Эксперты считают, что на самом деле спрос на эту марку пока далёк от планов, поэтому и повышена рекламная активность.

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