Максим Артамонов Нашествие китайцев Автобренды из Китая продолжают завоёвывать рынок Прикамья Поделиться Твитнуть

С начала 2023 года на автомобильном рынке Пермского края появились 16 новых китайских брендов. Среди них — Omoda, Jetour, Jaecoo, Zeek, Tank и др. Также впервые в продаже появились автомобили двух европейских суперкаров — Ferrari и McLaren.

Константин Долгановский

Автопортал «Дром» подсчитал, во сколько в среднем обойдётся новый китайский автомобиль жителям Прикамья, а также выделил лидеров продаж. «Новый компаньон» изучил эти данные и узнал мнения экспертов отрасли относительно тенденций, которые ожидаются в этом году.

Повышенная рекламная активность

Самыми продаваемыми в 2023 году среди новинок стали «Москвич 3», Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, Exeed RX и Changan CS55 Plus. Лидером продаж с большим отрывом стал «Москвич 3» — количество объявлений о продаже этой марки было вдвое больше, чем у китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max.

Средняя стоимость нового китайского автомобиля на пермском рынке достигла 3,4 млн руб., что на 1% ниже, чем в 2022 году. В свою очередь, средняя стоимость других новых машин составила 1,92 млн руб., что на 9% меньше, чем год назад.

В целом за прошлый год на автомобильный рынок Прикамья были выпущены 38 новых моделей, из которых 29% составляют модели из Китая, а 24% — из Японии. Оставшиеся 47% распределились между Кореей (14%), Россией (5%), Германией (10%), другими странами Европы и США (18%).

Исполнительный директор Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Вячеслав Жигалов, комментируя данные, представленные автопорталом «Дром» относительно продаж «Москвичей» в Прикамье, отмечает, что это не совсем рыночные показатели. То, что «Москвич» стоит на первом месте, скорее аномалия, чем реальность, считает эксперт.

«Москвич» явно не на первых местах в продажах, и спрос на эту марку пока что далёк от тех планов, которые объявлял завод «Москвич». Именно поэтому дилеры и продавцы, которые работают с этой маркой, проявляют повышенную активность с целью реализации своих автомобилей. Это говорит о том, что спрос и продажи затруднены, поэтому рекламная активность продавцов повышена», — полагает Жигалов.

Такой же точки зрения придерживается член совета директоров ГК «Июль» Алексей Деткин. По его словам, нужна точка отсчёта и понимание — больше относительно чего?

«Продано больше машин этой марки («Мос­к­вич». — Ред.), чем, допустим, Chery или Omoda? Это одно. Второй вопрос: на сколько? В Перми хорошие и сильные дилеры, которые занимаются «Москвичём», и на фоне других регионов данный бренд в Перми довольно стабилен. Поэтому возможно, что «Москвич» продали больше относительно других. Но это небольшие продажи», — говорит Деткин.

Объёмы продаж и лидеры

За прошедший год в Прикамье было продано 3,6 тыс. новых автомобилей, что на 123% больше, чем в 2022 году. Пик продаж пришёлся на октябрь, увеличившись на 275% по сравнению с предыдущим годом. Самыми популярными моделями среди новых легковых автомобилей в 2023 году стали модели компании «АвтоВАЗ»: Lada Granta (средняя стоимость — 827 тыс. руб., +8% год к году), Lada Vesta (1,5 млн руб., +35%), Lada Niva Legend (887 тыс. руб., +8%) и Lada Niva Travel (1,18 млн руб., +17%).

Популярностью среди китайских автомобилей пользовались Omoda C5, Exeed TXL и Exeed LX.

На вторичном рынке в прошлом году было продано около 33 тыс. б/у автомобилей. Этот показатель на 26% больше, чем в 2022 году. При этом пик продаж пришёлся на апрель, увеличившись на 98% по сравнению с апрелем предыдущего года.

Самой популярной моделью на «вторичке» ожидаемо стала Lada Granta со средней ценой 553 тыс. руб. (+16% год к году). За ней следует Hyundai Solaris (1,12 млн руб., +26%), на третьем месте — Lada Priora (290 тыс. руб., +18%), на четвёртом — Lada Kalina (289 тыс. руб., +11%), а на пятом — Lada Samara (153 тыс. руб., +18%).

Китайские б/у автомобили в регионе в 2023 году также подорожали, их цена достигла в среднем 1,5 млн руб., что на 83% больше, чем в 2022 году.

Средняя стоимость всех остальных подер­жанных автомобилей составила 1,17 млн руб., увеличившись на 30% год к году.

Китайский люкс

По отчётам профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков VERRA, в Пермском крае с начала продаж китайских премиальных электрокаров Li Xiang на учёт в регионе поставлено восемь новых автомобилей бренда. Они были зарегистрированы в Прикамье в ноябре прошлого года. При этом раньше таких автомобилей не было на учёте в Пермском крае.

Старт продаж китайских премиальных внедорожников Li Xiang был объявлен в Перми в ноябре. Согласно данным площадок Аvito и Аvto.ru, гибриды-внедорожники можно купить у компаний VERRA и «Автопрестиж». Li Xiang в Перми продают также мультибрендовые салоны «Ключ­авто», «Карлссон Пермь» и «Прохор».

С сентября прошлого года пермяки стали покупать электрокары и другого китайского бренда — Zeekr (премиальное подразделение китайской компании Geely). На тот момент в регионе было зарегистрировано восемь новых автомобилей этой марки. В октябре на учёт в Прикамье поставили девять новых Zeekr.

Тенденции в отрасли и судьба параллельного импорта

Говоря о тенденциях развития отрасли, эксперты отмечают, что в Пермский край действительно заходит очень много китайских брендов.

«В 2024 году они будут открываться ещё — как новые точки по уже действующим брендам, — полагает Алексей Деткин. — Также будут появляться новые китайские бренды, о которых мы ещё даже не слышали, потому что о них уже говорят, но официальных открытий ещё не было. Сейчас идут определённые тендеры, поиск партнёров и локаций».

По мнению Вячеслава Жигалова, параллельный импорт, который вводился как временная мера в ответ на санкции, постепенно сойдёт на нет, потому что условия, которые предлагаются в пакете с продажей автомобиля (гарантийное и сервисное обслуживание, наличие запчастей), оказываются в конечном счёте невыгодны для автовладельцев.

«Автомобили, которые ввезены по параллельному импорту, не могут сопоставляться по этим условиям с теми марками и моделями, которые продаются официально в нашей стране, — рассуждает Вячеслав Жигалов. — В первую очередь проблемы будут с гарантией, во вторую очередь со сроками и с физической возможностью ремонта. Рынок постепенно возвращается на цивилизованные рельсы».

Перспективы отечественного автопрома

Как отмечает Алексей Деткин, спрос на отечественный автопром хоть и остаётся на высоком уровне, но нужно смотреть, относительно чего. Продавали и больше.

«Средняя цена китайского автомобиля и отечественного, в основном Lada, разительно отличается. Поэтому своя ниша у отечественных автомобилей есть, как и у ГАЗа, у которого сейчас фактически нет конкуренции на рынке малотоннажных автомобилей. УАЗики востребованы не только в связи с СВО, но и в условиях развития фермерских и аграрных хозяйств», — считает эксперт.

Продолжающийся процесс «китаизации» авторынка российских регионов, в том числе Прикамья, сопровождается параллельной тенденцией — государственной политикой, которая направлена на защиту и ограждение российской автомобильной промышленности от конкуренции с зарубежными брендами, в первую очередь с китайскими.

«Пример этому — повышение в августе утильсбора. Думаю, что какие-то мероприятия в этом направлении будут продолжаться, в том числе ограничения параллельного импорта. Для него тоже были введены достаточно серь­ёзные ограничения как в плане повышения утильсбора, так и в плане повышения коммерческой ставки для утильсбора для физических лиц», — пояснил Вячеслав Жигалов.

Эксперты автомобильной отрасли отмечают, что прогнозируемый рост проданных новых автомобилей в российских регионах в течение этого года — порядка 1,3 млн машин. Это будет возможно при нескольких условиях: стабильный курс рубля (хотя бы такой, как сейчас) и отсутствие новых ограничений со стороны государства в плане конкуренции с иностранными брендами.

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