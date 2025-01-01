У машины каршеринга в Перми на ходу отлетело колесо Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

У каршерингового автомобиля во время движения по центру Перми отлетело колесо. Как пишет perm.aif.ru, всё случилось утром 18 июня рядом с пересечением улиц Куйбышева и Пермской.

Инцидент произошёл с машиной марки Volkswagen сервиса «Делимобиль». В процессе движения у машины отсоединилось переднее левое колесо. Водитель успел остановить транспортное средство, после чего вместе с пассажиром покинул салон. Колесо же, двигаясь по инерции, задело другой автомобиль. Никто не пострадал.

Издание напоминает, что в 2023 году аналогичный случай с арендованной машиной «Делимобиль» произошёл в Новосибирске. Тогда переднее левое колесо арендованного Volkswagen отлетело на скорости 70 км/ч. Водителю предложили дождаться мастера, а затем выставили счет на 700 руб. за аренду и ожидание. Водитель остался невредим и подал обращение в Следственный комитет РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.