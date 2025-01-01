Власти оценили реконструкцию базы «Пермские медведи» почти в 1 млрд рублей Подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию осенью 2027 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГКУ «Центр организации закупок» объявило тендер на разработку проекта и последующую модернизацию лыжно-биатлонного комплекса, расположенного на территории спортивной базы «Пермские медведи» в Мотовилихинском районе Перми (ул. Спортивная).

Начальная (максимальная) стоимость работ оценена в 991 млн руб.

Согласно техдокументации, в рамках проекта планируется возведение лыжероллерных трасс протяженностью не менее 5 км с обустройством спусков, временных трибун, рассчитанных на 1000 зрителей, а также судейского пункта и стрельбища. Комплекс должен обеспечивать пропускную способность до 240 человек за смену.

Начало проектных работ запланировано на 30 сентября 2025 года. Строительные работы должны стартовать 26 апреля 2026 года. Подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию до 24 ноября 2027 года.

Подведение итогов конкурсного отбора состоится 19 августа.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», в конце января текущего года стало известно об изменении зонирования еще одного участка земли, прилегающего к спортивной базе «Пермские медведи». Министерство имущества Пермского края обратилось в комиссию по правилам землепользования и застройки с предложением установить для данного участка площадью 59,9 га. территориальную зону Ц-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий)

В декабре предыдущего года комиссия уже одобрила установление зоны Ц-4 для двух других участков, находящихся рядом с лыжной базой, общей площадью 8 га.

Биатлонный комплекс «Пермские медведи», ранее принадлежавший обанкротившемуся Экопромбанку, был выкуплен Министерством имущества Пермского края в 2021 году и передан в оперативное управление школе олимпийского резерва «Старт». Власти приняли решение о проведении масштабной реконструкции, включающей создание лыжных и лыжероллерных трасс, стадиона и стрельбища.

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