Алёна Бронникова В Перми сменят зонирование для реконструкции лыжной базы «Пермские медведи» Проект предполагается реализовать до 2029 года Поделиться Твитнуть

Проект реконструкции комплекса

Архив ИД «Компаньон»

В Перми изменят территориальное зонирование двух земельных участков в Мотовилихинском районе по ул. Спортивной, 22, где находится спортивная база «Пермские медведи». Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) 19 декабря.

Участки общей площадью 8 га включат в границы территориальной зоны центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4.

«В отношении данной территории прорабатывается вопрос в части развития лыжно-биатлонного комплекса с трассами, в связи с чем предлагается установить данную территориальную зону», — пояснила представитель краевого минимущества.

Напомним, биатлонный комплекс «Пермские медведи», принадлежавший ранее обанкротившемуся Экопромбанку, был реализован на аукционе в 2021 году. Объект приобрело минимущества, а затем передало в оперативное управление школе олимпийского резерва по базовым видам спорта «Старт». Власти приняли решение о реконструкции базы в лыжно-биатлонный комплекс на 240 человек в смену с лыжными трассами общей длиной в 10 км, лыжероллерной трассой в 5 км, стадионом и 50-метровым тиром.

Согласно Адресно-инвестиционной программе, общий объём инвестиций оценивается в 220 млн руб. Сроки реализации — 2021-2029 годы. Основной объём бюджетных ассигнований придётся на 2026 год — 191,7 млн руб., на 2025 год в бюджете запланировано 28,3 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.