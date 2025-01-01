Алёна Бронникова Для реконструкции базы «Пермские медведи» сменят зонирование участка в 60 га Он войдёт в зону рекреационных территорий Поделиться Твитнуть

Материалы комиссии по ПЗЗ

Для реконструкции спортивной базы «Пермские медведи» на ул. Спортивной в Мотовилихинском районе Перми сменят зонирование ещё одного участка. Заявление в комиссию по ПЗЗ поступило от Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Ведомство предложило установить границы территориальной зоны центра обслуживания рекреационных территорий (Ц-4) в отношении расположенного рядом с базой участка. Как уточнили в ведомстве, его общая площадь составляет 59,9 га. Согласно публичному порталу ИСОГД, участок находится в зоне городских лесов (ГЛ).

«На сегодняшний день данная территория подлежит реновации лыжно-биатлонного комплекса, в связи с чем необходимо установить соответствующую территориальную зону. Дополню, что также параллельно ведётся работа по изменению функциональной зоны на зону общественно-рекреационной инфраструктуры», — сообщила на заседании комиссии представитель краевого минимущества.

На участке запланировано строительство лыжероллерной трассы. В данный момент прорабатывается вопрос компенсации лесонасаждений. По итогам рассмотрения предложение министерства было одобрено.

В декабре комиссия поддержала также установление зоны Ц-4 в отношении ещё двух участков рядом с лыжной базой. Общая площадь включения в зону центра обслуживания рекреационных территорий составила 8 га.

Биатлонный комплекс «Пермские медведи», принадлежал обанкротившемуся Экопромбанку, был продан в 2021 году краевому минимуществу, а затем передано в оперативное управление школе олимпийского резерва по базовым видам спорта «Старт». Власти приняли решение провести реконструкцию с обустройством лыжных трасс, лыжероллерной трассой, стадионом и тиром.

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