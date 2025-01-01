Автобусный маршрут №11 в Перми продлят до улицы Сапфирной Решение связано с активным ростом микрорайона «Погода» Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В связи с активным ростом пермского микрорайона «Погода» и, как следствие, увеличением числа его жителей, власти города приняли решение продлить маршрут автобусов №11 до остановки «Улица Сапфирная», с заездом на остановку «Проспект Ивинский». Изменения планируются с начала октября 2025 года. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

Продлить маршрут власти решили после обращения горожан.

Автобусы №11, напомним, пока связывают м/р Парковый с м/р Садовый.

Нововведение также должно разгрузить автобусные маршруты, обслуживающие микрорайоны Костарево, Ива и Грибоедовский.

В настоящее время до ЖК «Погода» доезжают только автобусы №33 и 81.

Напомним, новый маршрут № 81 «Улица Сапфирная — Станция Пермь II» заработал с ноября 2023 года. Его обслуживают в том числе электробусы.

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