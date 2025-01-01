Алёна Бронникова На входе в новый пермский зоопарк установили терминалы для покупки билетов Часть животных уже освоилась на новом месте Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми на входных группах в новый зоопарк в м/р Нагорном установили терминалы для приобретения билетов. Об этом в своём telegram-канале рассказал советник губернатора по строительным вопросам Павел Черепанов и показал на видео, как животные привыкают к новому месту.

«Часть обитателей нового пермского зоопарка уже обжились в своих вольерах и ждут первых гостей. На входных группах уже установлены терминалы для покупки билетов», — написал он.

Ранее сообщалось, что крупные хищники пока не переехали со старой территории на ул. Монастырской в новый зоопарк. Перевезти их планируют после завершения всех проверок и лицензирования вольеров, а пока медведей, тигров, львов и барсов приучают к специальным клеткам и ведут меднаблюдение. Их адаптация на новом месте займёт от нескольких дней до месяцев.

На новую территорию уже перевезли парнокопытных, птиц и экзотических животных. Они чувствуют себя хорошо, активно взаимодействуют с персоналом и осваивают свои новые жилища.

Дата запуска нового зоопарка пока не раскрывается. Но уже известно, что на церемонии его открытия выступят актёры уличного театра из Татарстана «Лёгкие крылья» и екатеринбургского театра анимации и перформанса «Ярко». На эти цели из бюджета выделено почти 1,5 млн руб.

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