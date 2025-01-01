На открытии нового пермского зоопарка выступят артисты из Татарстана и Екатеринбурга Дата открытия пока не уточняется Поделиться Твитнуть

В Пермь на церемонию открытия нового зоопарка, который находится в м/р Нагорный, приедут актёры уличного театра из Татарстана «Легкие крылья» и екатеринбургского театра анимации и перформанса «Ярко». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Выступление артистов обойдётся бюджету почти в 1,5 млн руб.: выступления «Легкие крыльев» составит 627,7 тыс. руб., а представление театра «Ярко» оценили в 876 тыс. руб. С датой открытия нового зверинца власти пока не определились.

Как ранее писал «Новый компаньон», ГКАУК «Пермский зоопарк» ищет подрядчика, который оборудует сцену для торжественного открытия нового зоопарка на Нагорном (ул. Свиязева, 17в).

Начальная цена контракта составила 4,5 млн руб.

Подрядчик должен обеспечить световым и звуковым оборудованием главную сцену, в том числе, доставить и смонтировать оборудование, обеспечить его бесперебойную работу во время репетиций и самого открытия, а также задействовать необходимый технический персонал.

Напомним, 13 июля старый зоопарк на ул. Монастырской, 10 прекратил свою деятельность. В этот день пермяки пришли с ним попрощаться. Позже в сети появились фотографии нового зоопарка на Нагорном. Сообщалось, что часть животных уже находятся на территории и обжились на новой местности, другим ещё предстоит длительный период адаптации.

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