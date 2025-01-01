Алёна Бронникова Оборудование сцены на открытие нового зоопарка в Перми оценили в 4,5 млн рублей Подрядчик должен обеспечить световое и звуковое сопровождение Поделиться Твитнуть

ГКАУК «Пермский зоопарк» ищет подрядчика, который оборудует сцену для проведения торжественного открытия нового зоопарка на Свиязева, 17в. Начальная цена составила 4,5 млн руб. Дата окончания приёма заявок на участие — 23 июля.

Исполнитель должен будет оказать услугу по обеспечению световым и звуковым оборудованием главной сцены. В том числе, доставить и смонтировать оборудование, обеспечить его бесперебойную работу во время проведения репетиций и самого открытия, задействовать необходимый технический персонал. Демонтаж и вывоз техники должен быть выполнен в течение суток после окончания мероприятия.

На сцене будет установлен светодиодный экран размером до 12,6х3,10х4,70 м, обеспечены два выхода на рабочую поверхность сцены, уложено покрытие из танцевального линолеума, смонтированы световые приборы, пультовая башня, комплект звукового оборудования, аудиомониторы, звукоусилительное оборудование, микшерные пульты, микрофонные стойки и пр. Для обеспечения работы оборудования должны быть задействованы не менее двух техников сцены, не менее 12 техников-монтажников, не менее семи звукорежиссёров и техник-электрик.

Точная дата открытия зоопарка не указана. Как сообщается в техзадании, срок оказания услуг — с даты заключения договора до 30 сентября 2025 года. Срок исполнения договора — 31 декабря 2025 года. О проведении мероприятия заказчик уведомит подрядчика не позднее, чем за 10 календарных дней.

Предварительный график работы площадки включает монтаж оборудования в течение двух дней, затем проведение репетиций в течение двух дней, на пятый день — организация самого открытия. Готовность сценического конструктива и технического оборудования должна быть обеспечена не позднее 12:00 часов за два дня до начала проведения мероприятия.

Напомним, старый зоопарк на ул. Монастырской, 10 прекратил свою деятельность 13 июля. В этот день жители Перми пришли с ним попрощаться. Позже в сети появились фотографии нового зоопарка на Нагорном. Сообщалось, что часть животных уже находится на территории и обживается на новой местности, другим ещё предстоит длительный период адаптации.

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