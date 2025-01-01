Пермяки простились со старым зоопарком на Монастырской Пришли сотни горожан Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

В воскресенье, 13 июля, жители Перми пришли попрощаться со старым зоопарком на ул. Монастырской, 10, который прекращает свою деятельность после более чем 90 лет работы. Об этом пишет «Рифей».

В последний день зоопарк организовал для посетителей развлекательные мероприятия, демонстрационные кормления животных. Кроме того, горожане могли оставить свои добрые пожелания на специальном стенде.

В скором времени все животные будут перевезены в новый зоопарк, расположенный в м/р Нагорный, где завершаются подготовительные работы. При этом часть питомцев уже переехали на новое место.

Дата открытия нового зоопарка пока не называется, в администрации зверинца заявили, что о ней будет объявлено дополнительно. Ранее краевые власти обещали, что открытие зоопарка на Нагорном состоится в июле 2025 года.





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