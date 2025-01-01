Стало известно, когда в новый зоопарк Перми перевезут крупных хищников Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми крупные хищники — львы, тигры, медведи и снежные барсы — пока не переехали в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный. Как сообщили perm.aif.ru в министерстве культуры Прикамья, зверей перевезут после завершения всех проверок и лицензирования вольеров. В настоящее время животных приучают к специальным клеткам и ведут меднаблюдение.

При этом в новом пермском зоопарке уже живут овцы, лошади, пони, яки, семейство альпака, птицы (калао, туканы, белоплечие орланы, грифы и степной орёл), а также экзотические виды: казуары, орангутаны, бинтуронги, мандрилы.





Адаптация зверей на новом месте займёт от нескольких дней до месяцев — это зависит от конкретного животного. Отмечается, что звери, которые уже переехали на Нагорный, чувствуют себя хорошо: сотрудники зоопарка отмечают, что питомцы активно взаимодействуют с персоналом и осваивают свои новые вольеры.





Дата открытия нового зоопарка пока неизвестна, однако недавно «Новый компаньон» сообщал, что ГКАУК «Пермский зоопарк» ищет подрядчика, который оборудует сцену для проведения торжественного открытия нового зоопарка по ул. Свиязева, 17в.





Начальная цена составила 4,5 млн руб. Дата окончания приёма заявок на участие — 23 июля.

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