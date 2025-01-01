Человек с татуировкой «Юра», погибший в ДТП под Пермью, опознан Его тело выдали родственникам Владимира Горбача, перепутав с пропавшим без вести пенсионером Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Опознан человек, чьё тело выдали родственникам Владимира Горбача, об этом сообщил пермский общественник Игорь Аверкиев. По его словам, нашлись родственники мужчины с татуировкой «Юра».

«Благодаря публикациям в СМИ, нашлись родственники того человека, труп которого в морге предъявили как Владимира Горбача. Всё благодаря той самой татуировке «Юра» — погибшего опознал в морге его внук. Самого же Владимира Горбача продолжают искать. Параллельно начались хоть какие-то разбирательства с этой дикой ситуацией в целом», — написал Аверкиев в соцсетях.

Он также рассказал, что к делу подключился уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Напомним, 20 июля в розыск был объявлен бесследно исчезнувший 79-летний Владимир Горбач. Родственники говорили, что он уехал из дома по ул. Вавилова на дачу в Горную Талицу, после чего пропал. Его телефон был отслежен в районе Усть-Качки, позже сигнал пропал (у пенсионера не было с собой зарядного устройства).

В середине прошлой недели появилась информация о том, что пропавший стал жертвой ДТП в районе Усть-Качки. Поиски объявили завершёнными, однако в день похорон 28 июля дочь мужчины сообщила, что выданное для погребения тело не принадлежит её отцу. Цвет и расположение волос погибшего оказались не такими, как у её отца, помимо этого на теле неизвестного была обнаружена татуировка, которой у Владимира Горбача никогда не было.

Поиски пенсионера, сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, возобновили 29 июля.

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