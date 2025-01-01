Волонтёры Перми возобновили поиск пропавшего пенсионера после ошибочного опознания Последний раз его видели 20 июля Поделиться Твитнуть

В Перми 29 июля возобновили поиски пропавшего 20 июля 79-летнего Владимира Горбача. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Поиски бесследно исчезнувшего пенсионера велись с момента пропажи. Родственники сообщили, что он уехал из дома по ул. Вавилова на дачу в Горную Талицу, после чего его местонахождение было неизвестно. Его телефон был отслежен в районе Усть-Качки, позже сигнал пропал (у пенсионера не было с собой зарядного устройства).

В середине прошлой недели появилась информация о том, что пропавший стал жертвой ДТП в районе Усть-Качки. Поиски объявили завершёнными, однако в день похорон 28 июля дочь мужчины сообщила, что выданное для погребения тело не принадлежит её отцу. Цвет и расположение волос погибшего оказались не такими, как у её отца, помимо этого на теле неизвестного была обнаружена татуировка, которой у Владимира Горбача никогда не было.

Пропавший мужчина имеет худощавое телосложение, рост 176 см, седые волосы. Правый глаз голубой, левый — не видит (белый). В день пропажи он попал на камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие, что он был одет в серую бейсболку, голубую куртку, светлые брюки и чёрные кроссовки, из дома выходил с красным рюкзаком с бежевыми вставками.

Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. (342) 204-49-04 или 102.

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