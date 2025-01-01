Ночью на дороге Пермь—Усть-Качка в ДТП погиб пешеход Поделиться Твитнуть

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В Пермском муниципальном округе 24 июля в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход, сообщили в краевой ГАИ.

Приблизительно в 00:30 по трассе Пермь—Усть-Качка автомобиль «Рено Сандеро», за рулём которого находился мужчина 1978 г.р., следовал из Перми.

По предварительным данным, на 37 км дороги водитель совершил наезд на пешехода 1946 г.р., который находился на проезжей части, не пытаясь её пересечь.

Полученные травмы оказались смертельными, и пешеход скончался на месте аварии.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Госавтоинспекция обращается к пешеходам с настоятельной просьбой: пересекайте дорогу исключительно в предназначенных для этого местах и используйте светоотражающие элементы для повышения видимости в тёмное время суток.

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