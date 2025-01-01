Пермские следователи проверяют мать ребёнка, пострадавшего от рук отчима По результатам ведомство примет процессуальное решение Поделиться Твитнуть

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю прокомментировали резонансное уголовное дело, возбужденное против Евгения Овсюкова, которого осудили на пять лет лишения свободы за истязания своего девятилетнего пасынка.

Старший помощник руководителя СК (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) по региону Александра Митькина дала комментарий под постом в телеграм-канале пермской правозащитницы и журналистки Оксаны Асауленко, которая высказалась по поводу приговора.

Асауленко удивилась небольшому сроку для агрессивного отчима и задалась вопросом, понесёт ли ответственность мать мальчика, «которая пустила домой этого монстра (Евгения Овсюкова — Прим. ред.)».

Александра Митькина пояснила, что сейчас следователи территориального следственного отдела проводят процессуальную проверку в отношении матери по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее писал «Новый компаньон», 29 июля Свердловский районный суд Перми вынес приговор пермяку Евгению Овсюкову, которого осудили на пять лет колонии строгого режима за истязание несовершеннолетнего. Суд установил, что с марта 2024 года по март 2025 года мужчина систематически избивал 9-летнего сына своей сожительницы. В начале весны этого года мальчик, пытаясь избежать очередного приступа насилия, убежал из дома и обратился за помощью к прохожим на улице.

Инцидент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Происшествие получило широкую огласку в соцсетях и СМИ,

В суде также был удовлетворён иск прокурора о взыскании с мужчины в пользу пострадавшего компенсации за причиненный моральный вред в размере 300 тыс. руб. В рамках судебного разбирательства прокуратура попросила для обвиняемого восемь лет лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.