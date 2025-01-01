Суд приговорил истязавшего пасынка пермяка к 5 годам колонии Он также будет оштрафован на 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: Анна Якурнова / АиФ

В Перми Свердловский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела против местного жителя, ранее имевшего проблемы с законом. Его признали виновным в истязании заведомо несовершеннолетнего, а именно в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, сообщили в прокуратуре края.

Следствием и судом было установлено, что с марта 2024 года по март 2025 года подсудимый систематически избивал 9-летнего сына своей сожительницы, причиняя ему физические и психические страдания. Однажды мальчик, пытаясь избежать очередного приступа насилия, убежал из дома и обратился за помощью к прохожим на улице.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными на улице, и получил широкую огласку в средствах массовой информации, вызвав возмущение общественности.

Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, был удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденного в пользу пострадавшего компенсации за причиненный моральный вред в размере 300 тыс. руб. На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

О деле Евгения Овсюкова (так зовут обвиняемого) «Новый компаньон» писал ранее. Накануне сторона обвинения запросила для него 6,5 лет лишения свободы. Помимо того, прокуратура потребовала присоединить к этому сроку ещё полтора года, которые Овсюков не отбыл по приговору от 2022 года.

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