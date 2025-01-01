Прокуратура запросила восемь лет колонии для пермяка, истязавшего пасынка Ранее у обвиняемого выявили расстройство личности на фоне употребления наркотиков Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

Во время заседания в Свердловском районном суде Перми по делу Евгения Овсюкова сторона обвинения запросила для него восемь лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в истязании своего 9-летнего пасынка.

По данным perm.aif.ru, требования к наказанию представители надзорного органа озвучили во время заседания 28 июля. Гособвинение запросило для него 6,5 лет лишения свободы. Помимо того, прокуратура требует присоединить к этому сроку ещё полтора года, которые Овсюков не отбыл по приговору от 2022 года. Таким образом, путём сложения наказаний срок составляет восемь лет.

Как ранее писал «Новый компаньон», в марте этого года в Перми мальчик, спасаясь от агрессивного отчима, выбежал из подъезда и молил прохожих о помощи. Его преследовал пьяный мужчина. Соседи укрыли ребёнка и вызвали правоохранительные органы. После случившегося подозреваемого задержали силовики. Выяснилось, что агрессивный мужчина — 32-летний Евгений Овсюков. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

Судебный процесс в отношении него стартовал 11 июля в Свердловском районном суде Перми. Мужчину обвиняют в истязании несовершеннолетнего по ст. 117 УК РФ. По материалам следствия, Овсюков систематически подвергал мальчика жестокому обращению на протяжении года. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, обвиняемого признали вменяемым и осознающим свои действия. В то же время экспертиза показала лёгкое расстройство личности, спровоцированное употреблением психотропных веществ.

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