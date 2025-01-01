У преследовавшего 9-летнего пасынка пермяка выявили расстройство личности Мужчина систематически подвергал мальчика жестокому обращению Поделиться Твитнуть

фото: Анна Якурнова / АиФ

В ходе судебного заседания стало известно о наличии расстройства личности у мужчины, от которого в Перми пытался спастись бегством его девятилетний пасынок, сообщает perm.aif.ru.

В марте 2025 года мальчик, спасаясь от агрессивного отчима, выбежал из подъезда и молил прохожих о помощи. Его преследовал мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Соседи укрыли ребёнка и вызвали правоохранительные органы. После случившегося подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний Евгений Овсюков, которому было предъявлено обвинение, и он был заключён под стражу.

Судебный процесс в отношении отчима стартовал 11 июля. Его обвиняют в истязании несовершеннолетнего по ст. 117 УК РФ. По материалам следствия, мужчина систематически подвергал мальчика жестокому обращению на протяжении года.

17 июля в Свердловском районном суде состоялось очередное заседание по делу Овсюкова, на котором были заслушаны показания обвиняемого. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый признан вменяемым и осознающим свои действия. Вместе с тем, у него было выявлено лёгкое расстройство личности, спровоцированное употреблением психотропных веществ, проявляющееся повышенной раздражительностью и вспышками агрессии.

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