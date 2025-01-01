Алёна Бронникова
«Черкизово» не удалось оспорить решение суда по прикамскому мясокомбинату
С кунгурского предприятия потребовали почти 142 млн рублей компенсации
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 29 июля рассмотрел апелляционную жалобу ПАО «Группа Черкизово» на решение Арбитражного суда Пермского края по иску к ООО «Мясокомбинат «Кунгурский». Предприятие требовало запретить мясокомбинату использовать продукцию, сходную до степени смешения с его товарным знаком, а также взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 141,8 млн руб.
В мае арбитраж отказал истцу в удовлетворении требований, с чем ПАО не согласилось и в июне подало жалобу. По данным картотеки суда, апелляционная инстанция 29 июля оставила решение нижестоящего суда без изменения, а жалобу без удовлетворения.
Напомним, иск был направлен ещё в июне 2023 года. Спорным стал бренд «Южная», под которым Кунгурский мясокомбинат изготавливает колбасную продукцию. В судебных документах указывалось, что это обозначение использовалось производителями колбасной продукции для маркировки варёной и полукопчёной колбасы ещё с 1985 года.
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