Алёна Бронникова «Черкизово» не удалось оспорить решение суда по прикамскому мясокомбинату С кунгурского предприятия потребовали почти 142 млн рублей компенсации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 29 июля рассмотрел апелляционную жалобу ПАО «Группа Черкизово» на решение Арбитражного суда Пермского края по иску к ООО «Мясокомбинат «Кунгурский». Предприятие требовало запретить мясокомбинату использовать продукцию, сходную до степени смешения с его товарным знаком, а также взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 141,8 млн руб.

В мае арбитраж отказал истцу в удовлетворении требований, с чем ПАО не согласилось и в июне подало жалобу. По данным картотеки суда, апелляционная инстанция 29 июля оставила решение нижестоящего суда без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Напомним, иск был направлен ещё в июне 2023 года. Спорным стал бренд «Южная», под которым Кунгурский мясокомбинат изготавливает колбасную продукцию. В судебных документах указывалось, что это обозначение использовалось производителями колбасной продукции для маркировки варёной и полукопчёной колбасы ещё с 1985 года.

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