Алёна Бронникова Группа «Черкизово» обжаловала решение суда по иску к прикамскому мясокомбинату Федеральная компания потребовала с Кунгурского предприятия 142 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Московское ПАО «Группа Черкизово» направила апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края по иску к ООО «Мясокомбинат «Кунгурский». Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит заявление 29 июля.

Истец не согласился с отказом суда в удовлетворении требований о запрете Кунгурскому мясокомбинату использование маркировки, схожей с товарным знаком группы «Черкизово». С прикамского предприятия ПАО потребовало взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на 141,8 млн руб.

Иск был направлен ещё в июне 2023 года, в мае 2025-го суд встал на сторону ответчика. Спорным стал бренд «Южная», под которой мясокомбинат изготавливает колбасную продукцию. В решении суда также указывалось, что обозначение «Южная» использовалось производителями колбасной продукции для маркировки варёной и полукопчёной колбасы ещё с 1985 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.