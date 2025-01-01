Алёна Бронникова Группе «Черкизово» не удалось взыскать с прикамского мясокомбината 142 млн рублей Кунгурский мясокомбинат обвинили в нарушении исключительных прав Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В июне 2023 года московское ПАО «Группа Черкизово» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» о запрете использования маркировки, схожей до степени смешения с товарным знаком ПАО. С прикамского предприятия также потребовали взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 141,8 млн руб.

В мае 2025 года суд вынес решение по данному делу, отказав истцу в удовлетворении требований.

Как сообщается в опубликованном в картотеке арбитражных дел документе, ПАО потребовало запретить Кунгурскому мясокомбинату производить и продавать в России колбасную продукцию под маркой «Южная», сходной с таким же товарным знаком, зарегистрированным «Южной соковой компанией» в 2018 году и переданным по договору об отчуждении ПАО.

По мнению истца, товары, на которых ответчик использовал сходное обозначение, идентичны или однородны товарам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Права на использование товарного знака ответчик не передавал. Мясокомбинату была направлена претензия в 2023 году с требованиями прекратить нарушение и выплатить компенсацию в 479,5 млн руб.

Кунгурский мясокомбинат обратился в суд по интеллектуальным правам (СИП), признавшим недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку. Ответчик обратил внимание, что товарный знак являлся предметом договора об отчуждении исключительного права в отношении части товаров. Изначально данный знак не использовался для товаров мясной гастрономии, по назначению стал использоваться с 2022 года.

В ассортимент Кунгурского мясокомбината в 2015 году была добавлена позиция — грудинка бескостная «Южная», документация для производства продукции была оформлена до регистрации спорного товарного знака. Кроме того, обозначение «Южная» использовалось производителями колбасной продукции для маркировки варёной и полукопчёной колбасы с 1985 года.

«Решением Суда по интеллектуальным правам отмечено, что обозначение «ЮЖНАЯ» не имело (утратило) различительной способности на дату приоритета спорных товарных знаков по отношению к мясной, колбасной продукции. Решение гласит, что для констатации факта утраты обозначением различительной способности необходимо и достаточно установления факта широкого и длительного использования такого обозначения разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров», — сообщается в решении арбитража.

Кроме того, суд обратил внимание, что на момент начала использования обозначения «Южная» Кунгурский мясокомбинат не нарушал чьих-либо прав из-за отсутствия его государственной регистрации в качестве товарного знака. Вследствие чего суд отказал группе «Черкизово» в удовлетворении требований. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Помимо этого, в Верховный суд РФ поступила кассационная жалоба на решение СИП относительно данного товарного знака. В данный момент дело не принято к производству.

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