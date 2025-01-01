Предприятия Пермского края ещё расширят ассортимент «Яндекс Лавки» В Перми прошла торгово-закупочная сессия Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

В Перми, в центре «Мой бизнес», прошла встреча в формате торгово-закупочной сессии между местными предпринимателями и представителями сервиса «Яндекс Лавка», занимающегося доставкой продуктов и товаров для дома. Представители «Яндекс Лавки» изучили ассортимент товаров, предлагаемых производителями Пермского края, и предоставили информацию о возможностях реализации их продукции через сервис. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Организаторами сессии выступили Министерство промышленности и торговли Пермского края совместно с Пермской торгово-промышленной палатой в рамках программы «Покупай пермское». По словам заместителя министра промышленности и торговли Владислава Тонкова, основная задача подобных мероприятий — продвижение товаров местных производителей и расширение их представленности в федеральных торговых сетях. Предприниматели получили возможность напрямую обсудить с ретейлерами важные вопросы, уточнить условия сотрудничества, требования к товарам, провести дегустации и получить моментальную обратную связь.

Около 30 предприятий и брендов Прикамья, включая Нытвенский металлургический завод, Очерский завод напитков, «Чердынь-Хлеб» и другие, представили свою продукцию «Яндекс Лавке». Особое внимание представители сервиса проявили к сыродавленым маслам «Маслолада», шашлыкам «ГЮМРАН», сырам и маслам от КФХ Шатова, меду и продуктам пчеловодства «Пермских пчёл», мясным деликатесам «Индейки от Банновых» и лимонадам «Пикона». Данные производители уже начали обсуждение условий сотрудничества с «Яндекс Лавкой» для будущих поставок.

Ранее «Новый компаньон» писал, что местные производители Прикамья поставляют «Яндекс Лавке» до 20% продукции.

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