Местные производители Прикамья поставляют до 20% продукции «Яндекс Лавке» Каждый пятый товар в сервисе — от местного поставщика Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

В конце мая в Перми состоялось официальное открытие сервиса «Яндекс Лавка», и спустя почти два месяца работы 20% ассортимента продукции составляют товары от местных поставщиков. Об этом «Новому компаньону» сообщила пресс-служба сервиса.

В «Яндекс Лавке» отметили, что местные производители в Перми, а также в Сочи и Воронеже, где сервис запустился в июне, поставляют хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мясо и свежие овощи.





«Они получают выход на новую аудиторию и стабильный канал сбыта. Сервис в регионах привлекает в среднем от 1 млн пользователей каждый месяц», — добавили в пресс-службе сервиса.





Сервис стремится налаживать сотрудничество с региональными поставщиками. Например, помогает выйти на свою витрину и выстроить контроль качества, даёт доступ к многомиллионной аудитории.





Напомним, «Яндекс Лавка» — это сервис по доставке продуктов различных категорий: готовая еда, товары для дома, горячие блюда, кофе и более 350 позиций от собственной торговой марки.





Сервис был открыт в 2019 году, и в настоящее время представлен в 18 городах России, управляет сетью из 600+ дарксторов.

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