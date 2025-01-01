Алина Наумова В Перми с 22 мая начинает работу сервис «Яндекс Лавка» В городе открыто уже 6 дарксторов Поделиться Твитнуть

Алина Наумова

В среду, 21 мая, в Перми состоялось официальное открытие сервиса «Яндекс Лавка». Для клиентов доставка еды будет доступна с четверга, 22 мая.

В настоящее время у сервиса открыто 6 дарксторов — в Индустриальном, Ленинском, Свердловском и Мотовилихинском районах. В начале июня, спустя две недели после запуска сервиса, в зону доставки будет входить 90% территории города. Уже в сентябре компания запустит ещё 15 дарксторов, откуда будут доставляться заказы.

Как рассказал операционный директор «Яндекс Лавки» Антон Тарабрин, запуск проекта в Перми предоставит около 700 новых рабочих мест. В регионе появятся вакансии курьеров, сборщиков, кладовщиков, поваров и управляющих дарксторов.

«Яндекс Лавка» — сервис по доставке продуктов различных категорий: готовая еда, товары для дома, горячие блюда, кофе и более 350 позиций от собственной торговой марки.

Сервис был открыт в 2019 году, и в настоящее время представлен в 14 городах России. Антон Тарабрин отметил, что в этом году запланирован запуск проекта ещё в двух городах страны.

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