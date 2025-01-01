Главе СК РФ доложат по делу о нападении собак на девочку в прикамской Чернушке
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Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по делу о нападении собак на девочку в прикамской Чернушке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.
Сам инцидент произошел 25 июля возле продуктового магазина в центре города. Как сообщили очевидцы произошедшего, скорая на вызов не приехала из-за отсутствия машин. Помощь ребенку оказал работник отделения Сбербанка, которое находится рядом с магазином.
Следственные органы края завели уголовное дело по статье УК о халатности. Глава регионального следкома доложит Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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