На юге Прикамья стая собак напала на маленькую девочку Происшествие случилось у продуктового магазина в Чернушке Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Чернушинском городском округе ребёнок пострадал от стаи собак, которая набросилась на него у продуктового магазина в центре города. Об этом сообщили пользователи соцсетей 25 июля. Позже информацию об инциденте подтвердили в прокуратуре и СУ СКР по Пермскому краю.

«Возле Сбербанка у «Колоса» (магазин — прим. ред.) на ребёнка напала свора собак. При вызове скорой помощи было отказано по причине отсутствия машин», — сообщается в паблике «Подслушано Чернушка» ВКонтакте.

Автор поста уточнил, что помощь ребёнку оказал работник Сбербанка.

По данным прокуратуры Пермского края, жертвой животных стала восьмилетняя девочка. Сейчас ведомство проводит проверку по факту происшествия. Прокуратура проверит, как местные власти исполняют требования законодательства в сфере обращения животных без владельцев. Следователи СК завели уголовное дело по статье о халатности.

Как рассказали «Новому компаньону» читатели из Чернушки, рядом с магазином, где случился инцидент, находится площадь, на которой местные жители торгуют ягодами и овощами. В этом же месте обитают бездомные собаки, которых подкармливают сердобольные горожане.

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