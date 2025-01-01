Алёна Бронникова Инвестиции в возведение детской железной дороги в Перми превысят 2 млрд рублей Срок реализации проекта увеличился на пять лет Поделиться Твитнуть

РЖД

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае 10 июля принял решение о сохранении статуса приоритетного инвестиционного для проекта по АО «РЖД» по строительству детской железной дороги в Перми. При этом некоторые параметры проекта были скорректированы.

Так, срок реализации увеличился на пять лет — с 2027 до 2032 года. Объём инвестиций вырос до 2,32 млрд руб.

Напомним, проект получил статус приоритетного в 2020 году. На его реализацию планировалось потратить 920 млн руб., позже объём инвестиций вырос до 1,68 млрд руб., а в ноябре 2023-го срок реализации сместили на два года — с 2025-го на 2027-й.

В июне 2025 года председатель комитета краевого парламента по инфраструктуре Павел Черепанов заявил, что сроки строительства могут измениться. По его словам, РЖД будет определять финансирование в конце 2025 года, и тогда станет известно о сроках реализации. В июле в СМИ появилась информация о том, что инвестор завершил проектирование первого и второго этапов объекта и планирует приступить к строительству в 2026 году.

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