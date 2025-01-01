Детскую железную дорогу в Перми построят не раньше 2030 года Реализация проекта станет возможной при условии выделения средств в рамках инвестпрограммы Поделиться Твитнуть

РЖД

Компания РЖД закончила проектирование первого и второго этапов строительства Детской железной дороги (ДЖД) в Перми.

Согласно сведениям, полученным изданием «Текст», ориентировочное начало строительства ДЖД запланировано на 2026 года. Подчеркивается, что реализация проекта станет возможной при условии выделения необходимых финансовых средств в рамках инвестиционной программы.

Первый и второй этапы строительства подразумевают создание Кругового депо ДЖД (учебно-экспозиционного центра, располагающегося вблизи проходных ПАО «Мотовилихинские заводы») и прокладку узкоколейных путей, соединяющих станцию Пермь I с Круговым депо.

Протяженность детской железной дороги, которая пройдёт вдоль берега Камы от Перми I до Мотовилихи, составит около 4 км. Ранее сообщалось о планах запуска по этим путям как современных, так и стилизованных под старину поездов.

Реализация проекта полностью случится не раньше 2030 года.

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