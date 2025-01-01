Следком расследует гибель мужчины, выпавшего из высотки на улице Карпинского в Перми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Следователи СК России занимаются выяснением обстоятельств смерти мужчины 1991 г.р., чьё тело было найдено возле дома на ул. Карпинского в Индустриальном районе Перми. Об этом пресс-служба ведомства сообщила порталу perm.aif.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 16 этажа одного из ЖК города выпал мужчина и погиб.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома в центре Перми было обнаружено тело 17-летней студентки. Известно, что девушка страдала от проблем с сердечно-сосудистой системой.

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