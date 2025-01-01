В Перми на одной из квартир найдена мёртвой 17-летняя девушка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в одной из квартир многоэтажного жилого дома найдено бездыханное тело 17-летней девушки, о происшествии пишет «КП-Пермь».

По информации издания, погибшая проживала в арендованной квартире в Перми вместе с двумя подругами, которых в тот момент дома не оказалось. Сообщается, что у студентки были проблемы со здоровьем, приведшие к летальному исходу из-за сердечного приступа.

Беспокойство родственников возникло, когда девушка перестала отвечать на телефонные звонки. Семья приехала по адресу съемной квартиры, где и обнаружила тело девушки.

По предварительным данным, смерть некриминальная. Похороны состоялись 22 июля.

Следственный комитет Пермского края проводит расследование для выяснения всех обстоятельств и установления точной причины смерти.

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