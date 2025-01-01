В Кочёвском округе Пермского края назначен временный руководитель Вместо Александра Юркина муниципалитет возглавил Олег Кучевасов Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Олега Кучевасова в соцсети ВКонтакте

В администрации Кочёвского муниципального округа назначили нового руководителя. Временно исполнять обязанности главы территории вместо арестованного Александра Юркина будет первый замглавы Олег Кучевасов. Информация опубликована на официальном сайте муниципалитета.

Ранее Олег Кучевасов занимал пост председателя местной думы, в июне 2023 года он написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Причиной стал его переход на должность заместителя главы администрации округа по вопросам инфраструктуры.

Напомним, бывшего главу Александра Юркина обвиняют в превышении должностных полномочий. Следком завёл уголовное дело. Сумма причинённого бюджету ущерба может составлять 50 млн руб. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября. Ему также запрещено пользоваться интернетом и связью и общаться со свидетелями.

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